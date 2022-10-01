"أكاديمي" لـ"سبق": شغف السعوديين بالثقافة الصينية مبهر واهتمامهم بها شامل

وقال: "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يشارك فيها بيت الحكمة في معرض الرياض للكتاب، والسنة الماضية حقق الجناح مبيعات كبيرة، وبيعت كل الكتب تقريبًا، وكانت جميعها عن الثقافة الصينية بما تشمل من أديان وأدب ونظام حكم، وهو ما كشف لي عن الشغف الكبير للشعب السعودي بالثقافة السعودية؛ مما أقنعنا بجدوى مضاعفة مشاركة بيت الحكمة في المعرض إلى جناحين ومضاعفة كمية الكتب التي أحضرناها للمعرض".