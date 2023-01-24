لأكثر من أسبوعين.. معاناة كبيرة لأهالي شقراء والمجمعة والزلفي والغاط مع انقطاعات المياه

وعلمت "سبق" من مصادرها، أن سبب الانقطاع يتمثل في حدوث انكسار في أحد أنابيب المياه، منذ أسبوعين تقريبًا، وقامت فِرَق الصيانة بعلاجه، ثم حدث انكسار آخر وتم إصلاحه؛ إلا أن الأمر تكرر للمرة الثالثة وتم إصلاحه ليلة أمس، وفي انتظار إعادة ضخ المياه بشكل طبيعي بعد إصلاح الكسر.