لأكثر من أسبوعين.. معاناة كبيرة لأهالي شقراء والمجمعة والزلفي والغاط مع انقطاعات المياه

تَسبب انقطاع المياه المتكرر عن محافظات شقراء والمجمعة والزلفي والغاط طيلة الفترة الماضية، والتي تجاوزت الأسبوعين، في معاناة قاطني تلك المحافظات مسببًا أزمة ومعاناة في الحصول على الماء سواء للشرب والطهي والغسيل.
وتفاقمت المشكلة عندما تسبب انقطاع المياه في ارتفاع أسعار صهاريج الماء، إضافة إلى تأخرها في توفير المياه لكثرة الطلب على مدار الـ٢٤ ساعة.
وأكد أحد المواطنين لـ"سبق" أنه يسكن في شقراء في عمارة تحتوي على عدد كبير من الشقق؛ مما يضطرهم لجلب "صهاريج المياه" في اليوم أكثر من مرة لسد حاجتهم من المياه.
وأشار مواطن آخر إلى أنه قدِمَ من خارج محافظة شقراء ولم يستطع الصلاة جماعة في المسجد؛ لعدم وجود ماء في دورات مياه عدد من المساجد.
وأبدى المتضررون استياءهم الشديد من الموقف؛ لافتين إلى أنهم لا يعلمون عن سبب هذا الانقطاع، أو توقيت العودة؛ مما زاد المعاناة التي يعيشونها هذه الأيام.
وعلمت "سبق" من مصادرها، أن سبب الانقطاع يتمثل في حدوث انكسار في أحد أنابيب المياه، منذ أسبوعين تقريبًا، وقامت فِرَق الصيانة بعلاجه، ثم حدث انكسار آخر وتم إصلاحه؛ إلا أن الأمر تكرر للمرة الثالثة وتم إصلاحه ليلة أمس، وفي انتظار إعادة ضخ المياه بشكل طبيعي بعد إصلاح الكسر.
وأكدت المصادر لـ"سبق" أن الفِرَق الميدانية كانت طيلة الفترة الماضية تعمل على مدى الـ٢٤ ساعة لإصلاح انكسار الأنابيب المتكرر، كما عملت شركة المياه الوطنية على جدولة المياه المتوفرة على أحياء تلك المحافظات أثناء انكسار أنابيب المياه؛ لضمان تعبئة الخزانات الأرضية لمنازل المواطنين للاستفادة منها حين إيقاف المياه عن الحي لتغذية الحي الآخر بالمياه القليلة المتوفرة.