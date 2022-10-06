"السديس" يؤكد بذل أقصى الجهود لتيسير أداء النسك لضيوف الرحمن

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور الريادي لوكالة التفويج وإدارة الحشود في الرئاسة، في تفويج وإدارة الحشود، وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن التي تمكّنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة؛ مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن واجب ديني ووطني ولا تقبل إلا أن يكون العمل مميزًا وفق أعلى المعايير.
جاء ذلك خلال تفقد السديس أعمال الوكالة بحضور وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس أسامة بن منصور الحجيلي.
وأوضح السديس أن خطط التفويج وإدارة الحشود بالمسجد الحرام يتم تنفيذها على أيدي شباب وفتيات سعوديين مميزين ومؤهلين تأهيلًا عاليًا، أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم ولله الحمد والمنة؛ منوهًا بالتعاون المثمر والتكاتف والتناغم الذي تتم به خطط التفويج بين الرئاسة والقطاعات ذات العلاقة.
وختم بسؤال الله -عز وجل- العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- ولجميع العاملين والعاملات في خدمة ضيوف الرحمن.