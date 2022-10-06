"السديس" يؤكد بذل أقصى الجهود لتيسير أداء النسك لضيوف الرحمن

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور الريادي لوكالة التفويج وإدارة الحشود في الرئاسة، في تفويج وإدارة الحشود، وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن التي تمكّنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة؛ مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن واجب ديني ووطني ولا تقبل إلا أن يكون العمل مميزًا وفق أعلى المعايير.