stc تشارك تجربتها في مؤتمر إدارة الموارد البشرية الدولي

شاركت مجموعة stc في المؤتمر السنوي لجمعية إدارة الموارد البشرية الدولي في دبي. وقدمت stc الممكن الرقمي الأبرز في المنطقة، نموذجها المميز في إدارة الموارد البشرية، وسعت من خلال مشاركتها إلى نقل هذه التجربة الثرية وعرضها على المختصين للاستفادة منها وتطويرها.
وحضر المؤتمر أكثر من 100 رئيس تنفيذي و2000 مختص في مجال الموارد البشرية، والقيادة والتدريب والتطوير. كما ناقش المستجدات في مجال الموارد البشرية عالمياً ومحلياً مما ينعكس إيجاباً على ممارسات الشركات الكبرى.
وفي هذا الإطار قال المهندس أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة stc: "نحن في المجموعة نؤمن بأهمية الاستثمار في تطوير قدراتنا البشرية وخلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للموظفين، لذلك أطلقنا خطتنا الاستراتيجية لقطاع الموارد البشرية لنواكب استمرارية المجموعة في ريادتها في التحول الرقمي بالمملكة. كما أطلقنا العديد من البرامج التطويرية والمبادرات التحفيزية لمواكبة تقنيات المستقبل والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأضاف الغامدي: "جاءت مشاركتنا في المؤتمر السنوي لجمعية إدارة الموارد البشرية في إطار إثراء تجربة الموارد البشرية في المنطقة من خلال استعراض تجربة stc المميزة ونقلها للمشاركين للاستفادة منها، بالإضافة إلى أننا بحثنا فرص تطويرها والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية الأخرى".
وأطلقت أكاديمية stc قد خلال فعاليات المؤتمر، منصة CHROs والتي تجمع الرؤساء التنفيذيين والخبراء في مجال الموارد البشرية بهدف تبادل أفضل الممارسات والتجارب ومناقشة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة مما يساهم في تطوير قطاع الموارد البشرية في المنطقة.