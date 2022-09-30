stc تشارك تجربتها في مؤتمر إدارة الموارد البشرية الدولي

وفي هذا الإطار قال المهندس أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة stc: "نحن في المجموعة نؤمن بأهمية الاستثمار في تطوير قدراتنا البشرية وخلق بيئة عمل محفزة وجاذبة للموظفين، لذلك أطلقنا خطتنا الاستراتيجية لقطاع الموارد البشرية لنواكب استمرارية المجموعة في ريادتها في التحول الرقمي بالمملكة. كما أطلقنا العديد من البرامج التطويرية والمبادرات التحفيزية لمواكبة تقنيات المستقبل والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".