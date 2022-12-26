طريف والقريات تسجّلان أدنى درجة حرارة بـ 5 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية، فيما سجّلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 5 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: شرورة 31 درجة مئوية، جازان والقنفذة 29 مئوية، ونجران 27 درجة، ومكة المكرّمة وجدة 26.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ5 درجات مئوية تليها سكاكا 6 مئوية، وكل من تبوك وعرعر والطائف وحفر الباطن 7 درجات وبريدة وحائل والباحة ورفحاء 8 مئوية.
وسجلت الباحة وعرعر وسكاكا وطريف والعلا والقريات أعلى نسبة رطوبة 100%.