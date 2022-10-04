كيف تستعد بدنياً قبل أداء العُمرة؟.. نصائح بالجملة تهديها لك "الحج"

تحت وسم #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق، قدّمت وزارة الحج والعمرة مجموعة من النصائح للمعتمرين للاستعداد البدني قبل أداء العُمرة.
وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر"، أن المدة المتوقعة في العمرة ساعتان، وفيها حرق للسعرات الحرارية بمقدار 560 سعراً، فيما تبلغ مسافة الطواف 10 آلاف خطوة.
وقدّمت "الحج والعمرة" مجموعة من النصائح للاستعداد البدني قبل أداء العُمرة، دعت فيها إلى "تقليل تناول الأكل عموماً، والابتعاد عن الأطعمة الثقيلة، وشرب كمية كافية من السوائل، والتعود على الماء الفاتر، والاستحمام بماء دافئ قبل القدوم إلى المسجد الحرام.
كما نصحت بـ"ممارسة رياضة المشي قبل الأيام التي تسبق العمرة، وتناول الأدوية الطبية في موعدها، وترطيب مناطق الوزن الزائد لتجنب تسلخات المشي، والفصل بين موعد الوصول وموعد العمرة بساعات، والاسترخاء وأخذ قسط كافٍ من النوم في الليلة التي تسبق العمرة"