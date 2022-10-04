كيف تستعد بدنياً قبل أداء العُمرة؟.. نصائح بالجملة تهديها لك "الحج"

وقدّمت "الحج والعمرة" مجموعة من النصائح للاستعداد البدني قبل أداء العُمرة، دعت فيها إلى "تقليل تناول الأكل عموماً، والابتعاد عن الأطعمة الثقيلة، وشرب كمية كافية من السوائل، والتعود على الماء الفاتر، والاستحمام بماء دافئ قبل القدوم إلى المسجد الحرام.