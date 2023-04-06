"أمانة الرياض" تنجز 24 ألف جولة إصحاح بيئي خلال شهر مارس

وأضافت الأمانة أن أعمال الوقاية شملت أيضًا تطهير 179.668 حاوية وبرميلًا بالرش، ومعالجة 1.206 مستنقعات وبؤر، إلى جانب رش 579 حديقة، وتنفيذ أعمال الاستكشاف والاستقصاء الحشري في 20.148 موقعًا، تضمنت رصد بؤر تكاثر نواقل الأمراض للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وخالية من العدوى.