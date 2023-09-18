"زين السعودية" ترتقي إلى تصنيف A ضمن مؤشر MSCI ESG Index

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "حصولنا على تصنيف (A) عبر مؤشر (MSCI ESG Index)، يعد ترجمة لاستراتيجيتنا للاستدامة، ويعكس دورنا ومسؤوليتنا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على مستوى المملكة ودعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في هذا الإطار، والتي تجلت مؤخراً على المستوى البيئي بإعلاننا عن تدشين أول شبكة من الجيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بالشراكة مع شركة البحر الأحمر الدولية، وكذلك على المستوى الاجتماعي عبر عدة شراكات من ضمنها شراكتنا مع برنامج الأمان الأسري ضمن مشروع "خط مساندة الطفل، بالإضافة إلى الشراكة مع وزارة الموارد البشرية لتدريب 50 ألف شاب وشابة من المملكة؛ في حين تجلت أبرز إنجازاتنا في مجال الحوكمة عبر ممارساتنا المالية والإدراية المتميزة والتي أسهمت في تعزيز ربحيتنا ومكانتنا السوقية".