"الأرصاد": يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المنطقتين الشرقية والوسطى

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المنطقتين الشرقية والوسطى، في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتَي الشرقية والمدينة المنوّرة، كما تكون السماء غائمةً جزئياً قد تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، عسير، جازان، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة.