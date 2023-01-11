ديوان المظالم يصدر مدونة التفتيش القضائي لعام 1441 / 1442هـ

أصدر ديوان المظالم مدونة التفتيش القضائي، الذي اُعتُمِد من مجلس القضاء الإداري لعام 1441 / 1442 هـ، في جلسته المنعقدة بمنتصف شهر ربيع الآخر من هذا العام.