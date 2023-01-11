ديوان المظالم يصدر مدونة التفتيش القضائي لعام 1441 / 1442هـ

أصدر ديوان المظالم مدونة التفتيش القضائي، الذي اُعتُمِد من مجلس القضاء الإداري لعام 1441 / 1442 هـ، في جلسته المنعقدة بمنتصف شهر ربيع الآخر من هذا العام.
وجرى تصنيف المدونة وفرز موضوعاتها على قسمَيْن مستقلَيْن؛ أحدهما يتعلق بالإجراءات الإدارية والآخر بالأحكام القضائية.
وتعد المدونة خلاصة عمل المفتشين القضائيين ولجان فحص تقارير التفتيش الدوري على أعمال القضاة والدوائر القضائية، الهادفة إلى تقويم العمل والإجراءات القضائية، لتحقيق كفاءة وجودة مخرجات الأعمال القضائية في جميع مرافق القضاء الإداري ودوائرها.
يُذكر أن هذا الإصدار يُعد الرابع الذي يصدره ديوان المظالم للمدونة منذُ اعتماد إصدارها الأول عام 1437هـ، بهدف توحيد بيان وتلافي الملاحظات والأعمال الإجرائية؛ لتسهم في تجويد أعمال الدوائر القضائية ومخرجاتها.