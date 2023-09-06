أولياء أمور بتيماء لوزير التعليم متى يُستفاد من هذه المدارس؟

وجّه أولياء أمور بتيماء بمنطقة تبوك، رسالة لوزير التعليم عبر "سبق"، عن وجود 3 مدارس حكومية قيد الإنشاء، تم الانتهاء منها بنسبة إنجاز تصل لـ85%، ولم ترَ النور حتى الآن؛ في الوقت الذي تُواجه فيه طالبات المدارس المستأجرة المجاورة لهذه المدارس بيئة غير جاذبة مقارنة بالمدارس الحكومية.
وينتظر الأهالي منذ سنوات الانتهاء من هذه المدارس، خاصة وأن نِسَب الإنجاز وصلت لمراحل متقدمة؛ مناشدين وزير التعليم بتوجيه شركة المقاولات المسؤولة عن هذه المباني، بسرعة إنجازها ليستفيد منها الطالبات كبيئة مدرسية جاذبة، والاستغناء عن المدارس المستأجرة.
يُذكر أن وزارة التعليم، تُواصل عملها الدؤوب في إنشاء مدارس جديدة في المناطق التي تحتاج إليها. بالإضافة إلى زيادة فصول الموهوبين حتى (998) فصلًا للبنين والبنات، والاهتمام بالتربية الخاصة، وتشغيل مراكز جديدة لها في 5 مدن، مواكبة لرؤية المملكة 2030م، لتوفير بيئة مدرسة ملائمة للطلاب والطالبات.