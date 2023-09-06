أولياء أمور بتيماء لوزير التعليم متى يُستفاد من هذه المدارس؟

يُذكر أن وزارة التعليم، تُواصل عملها الدؤوب في إنشاء مدارس جديدة في المناطق التي تحتاج إليها. بالإضافة إلى زيادة فصول الموهوبين حتى (998) فصلًا للبنين والبنات، والاهتمام بالتربية الخاصة، وتشغيل مراكز جديدة لها في 5 مدن، مواكبة لرؤية المملكة 2030م، لتوفير بيئة مدرسة ملائمة للطلاب والطالبات.