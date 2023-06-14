"العثيم" يشكر أمير منطقة القصيم لتكريمه بمنحه وسام جائزة القصيم للتميز والإبداع في دورتها الثالثة

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء جائزة القصيم للتميز والإبداع؛ بمناسبة تكريمه بمنحه وسام جائزة القصيم للتميز والإبداع في دورتها الثالثة للعام 1444- 2023 عن التميز الوطني- التطوع والمسؤولية المجتمعية.
كما عبر عن شكره وامتنانه لمجلس أمناء الجائزة؛ للثقة الغالية وللمبادرة بإطلاق هذه الجائزة كإحدى المبادرات المهمة في تعزيز رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى رفع مستوى مساهمة القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات غير الربحية والأفراد في تحقيق التنمية المستدامة.
وثمّن "العثيم" جهود أمير منطقة القصيم في خدمة المنطقة ومبادراته المستمرة لدعم التنمية والتطوير في كل القطاعات تحت رعاية ودعم حكومتنا الرشيدة.
وقال "العثيم" إن التكريم الذي حَظِيَ به من أمير منطقة القصيم، "يُجسّد علاقة المحبة والتقدير التي تجمع بين ولي الأمر ومواطنيه، وتأكيد لديدن هذه البلاد الطاهرة في تكريم المتميزين والمبدعين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد".
وختم "العثيم" تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله لبلادنا الغالية مملكة الإنسانية أمنها وسلامها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء يحفظهما الله.