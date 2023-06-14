"العثيم" يشكر أمير منطقة القصيم لتكريمه بمنحه وسام جائزة القصيم للتميز والإبداع في دورتها الثالثة

وقال "العثيم" إن التكريم الذي حَظِيَ به من أمير منطقة القصيم، "يُجسّد علاقة المحبة والتقدير التي تجمع بين ولي الأمر ومواطنيه، وتأكيد لديدن هذه البلاد الطاهرة في تكريم المتميزين والمبدعين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد".