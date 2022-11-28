مُنقذ الناجية الوحيدة من "حادث النميص" المأساوي: "لم نتوقع أن تكون على قيد الحياة"

روى "سلطان المسردي"، مُنقذ الفتاة الناجية الوحيدة من الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أسرة كاملة، تفاصيل عملية الإنقاذ التي كانت بالاشتراك مع مجموعة من المارة، معربًا عن أخلص تعازيه لعائلة المتوفين، وسائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة، والشفاء للمصابين.
واستعاد "المسردي" تفاصيل الفاجعة بقوله: "كنت متوجهًا مع عائلتي من الرياض إلى قريتي (جاش) بمحافظة تثليث، وحينما كنت على مسافة 20 كلم عن قرية النميص، التي تبعد عن بيشة 230 كلم، فوجئنا بالحادثة المروعة عند الثالثة فجرًا؛ فحاولت مع مجموعة من المارة إنقاذ ما يمكن إنقاذه".
وأضاف: "وجدنا فتاة ملقاة بالقرب من سيارتهم؛ فقمنا بسحبها، وإبعادها عن الحريق، ولم نتوقع حينها أنها ما زالت على قيد الحياة!". مشيرًا إلى تأخُّر الهلال الأحمر عن مباشرة الحادث، وموضحًا أن مكان وقوع الفاجعة لا توجد به أي تغطية لشبكة الجوال!
ولفت إلى أن "سيارة العائلة المنكوبة هي التي احترقت، ولم نتمكن من إطفاء النيران. حاولنا قدر ما نستطيع دون جدوى". مفيدًا بأن ذلك الطريق يفتقر إلى وجود مركز للدفاع المدني.
ولفت المنقذ المسردي إلى أنه على الرغم من وجود مركز للهلال الأحمر على مسافة 30 كلم من موقع الحادث إلا أنه لا توجد أي تغطية للجوال في موقع الطريق الذي وقعت فيه الفاجعة!
وأضاف: "حاولنا الاتصال والتبليغ بالحادث لكن لم نتمكن لعدم توافُر أي شبكة!".
وعن حالة الناجين وقت إنقاذهم أوضح أن الراكب الهندي كان في شبه غيبوبة؛ إذ كان يتساءل عن المكان الموجود به! كما كشف أنه لم يكن هناك أي أحد من المتوفين خارج السيارة، وذلك بعد البحث في موقع الحادث، والاستعانة بالإنارة.
واختتم المنقذ المسردي حديثه لبرنامج "يا هلا" على روتانا خليجية مطالبًا بتوفير الخدمات في ذلك الطريق، كمقر للدفاع المدني، وتغطية شبكة الاتصالات، والإخلاء الطبي؛ فذلك الطريق يرتاده شخصيًّا بشكل مستمر 5 مرات شهريًّا، ويواجه فيه العديد من الحوادث المرورية. مشددًا على أن إنقاذ الأرواح واجب، وعمل إنساني بالدرجة الأولى.
وقد أثارت الحادثة المروعة، التي وقعت فَجْر الجمعة بالقرب من هجرة النميص، مشاعر الحزن والأسى والألم؛ إذ لقي تسعة أشخاص مصرعهم، وأُصيب اثنان، في حادث مروري مروع، نتج من تصادم سيارتَين على طريق الرين - وادي الدواسر.