مُنقذ الناجية الوحيدة من "حادث النميص" المأساوي: "لم نتوقع أن تكون على قيد الحياة"

واستعاد "المسردي" تفاصيل الفاجعة بقوله: "كنت متوجهًا مع عائلتي من الرياض إلى قريتي (جاش) بمحافظة تثليث، وحينما كنت على مسافة 20 كلم عن قرية النميص، التي تبعد عن بيشة 230 كلم، فوجئنا بالحادثة المروعة عند الثالثة فجرًا؛ فحاولت مع مجموعة من المارة إنقاذ ما يمكن إنقاذه".