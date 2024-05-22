نوّه بإمكانيات المملكة البشرية والتقنية.. وزير ماليزي يزور صالة "طريق مكة" في مطار كوالالمبور

وأكد الدكتور محمد نعيم أن تنفيذ مبادرة "طريق مكة" للعام السادس في مملكة ماليزيا، يأتي في إطار العلاقات المميزة بين حكومة ماليزيا وحكومة المملكة العربية السعودية، حيث حظيت بشرف إطلاقها فيها لأول مرة عام (1438هـ/ 2017م)، معربًا عن فائق شكر وامتنان دائرة الشؤون الدينية لتنفيذها في حج هذا العام (1445هـ/ 2024م).