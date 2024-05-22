نوّه بإمكانيات المملكة البشرية والتقنية.. وزير ماليزي يزور صالة "طريق مكة" في مطار كوالالمبور
زار وزير الشؤون الدينية الماليزي السناتور الدكتور محمد نعيم بن مختار وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، الصالة المخصصة لـ "مبادرة طريق مكة" في مطار كوالالمبور الدولي.
وتفقّد السناتور "ابن مختار" والسفير السليم صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي وإجراءات تسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن لمستفيديها إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.
وأكد الدكتور محمد نعيم أن تنفيذ مبادرة "طريق مكة" للعام السادس في مملكة ماليزيا، يأتي في إطار العلاقات المميزة بين حكومة ماليزيا وحكومة المملكة العربية السعودية، حيث حظيت بشرف إطلاقها فيها لأول مرة عام (1438هـ/ 2017م)، معربًا عن فائق شكر وامتنان دائرة الشؤون الدينية لتنفيذها في حج هذا العام (1445هـ/ 2024م).
ونوّه الوزير الماليزي بكفاءة المملكة وإمكاناتها البشرية والتقنية والأمنية في إدارة عمليات الحج، حيث أظهرت مبادرة "طريق مكة" مستوى عاليًا من الانضباط والالتزام في إنهاء إجراءات الحجاج الماليزيين وخدمتهم بيسر وسهولة.
يُذكر أن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات: الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.