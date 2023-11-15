"آل الشيخ" يتفقد إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في الأحساء ويبحث سبل التطوير

تفقّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، مقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء اطلع خلالها على سير العمل وبحث سبل تطويره، والنهوض به بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن زيارته تأتي لتلمّس حاجات منسوبي الإدارة وتبادل الاقتراحات والآراء في سبيل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة لأداء رسالتها على الوجه الأكمل كي تخدم الوطن والمواطن، والحرص على تقديم أفضل ما لديها سواء في بيوت الله أو فيما يتعلق بالدعوة وفق منهج السلف الصالح، ونشر الخير بين الناس من خلال المناشط المختلفة التي تقدمها وتحصين الأفكار من الانحرافات العقدية والفكرية؛ تحقيقًا لرؤى القيادة الرشيدة ومواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أن تهيئة الظروف المناسبة لمهمة الدعوة التي يقوم بها أصحاب الفضيلة الدعاة، وأيضًا مهمة خدمة بيوت الله والعناية بها، تعد من أجلّ الأعمال وأفضلها، والواجب عليهم الإخلاص فيما يقدمون من أعمال لله سبحانه وتعالى.