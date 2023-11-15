"آل الشيخ" يتفقد إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في الأحساء ويبحث سبل التطوير

وأوضح أن زيارته تأتي لتلمّس حاجات منسوبي الإدارة وتبادل الاقتراحات والآراء في سبيل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة لأداء رسالتها على الوجه الأكمل كي تخدم الوطن والمواطن، والحرص على تقديم أفضل ما لديها سواء في بيوت الله أو فيما يتعلق بالدعوة وفق منهج السلف الصالح، ونشر الخير بين الناس من خلال المناشط المختلفة التي تقدمها وتحصين الأفكار من الانحرافات العقدية والفكرية؛ تحقيقًا لرؤى القيادة الرشيدة ومواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.