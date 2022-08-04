"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثامنة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة الثامنة من مزارعي القمح المحلي، تشمل الدفعة الرابعة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/ 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.