"الأمن البيئي" يضبط 70 مخالفًا لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًّا في 3 مناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (70) مخالفًا لنظام البيئة: (45) مواطنًا، و(21) مقيمًا من الجنسية اليمنية، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية؛ لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (90) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.