توفير 30 مليوناً.. شاهد استعدادات "تعليم الرياض" تكتمل لاستقبال 1.2 مليون طالب

يُذكر أن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض دشّن أخيراً الحملة الإعلامية لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ، بإنتاج ما يزيد على 50 مادة إعلامية خاصة ببدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم العام، وتهدف إلى نشر ثقافة الاستعداد والتهيئة لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي، وبث روح الحماس والدافعية للطلبة وأولياء الأمور، والتغطية الإعلامية لانطلاقة العام الدراسي، ورصد أبرز الاستعدادات للعام الجديد.