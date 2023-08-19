توفير 30 مليوناً.. شاهد استعدادات "تعليم الرياض" تكتمل لاستقبال 1.2 مليون طالب

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، استعداداتها لاستقبال وعودة ما يزيد على 1.2 مليون طالب وطالبة في أكثر من ستة آلاف مدرسة لجميع المراحل الدراسية في انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ.
ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لدعمها المتواصل للتعليم وحرصها على تهيئة البيئة التعليمية للطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية، كما رفع شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض، ونائبه، لحرصهما ومتابعتهما المستمرة لتسلُّم وتهيئة المباني المدرسية، مثمّناً دور وزير التعليم وحرصه على توفير البيئة المدرسية المحفزة للإبداع والابتكار.
وأشار إلى أن العام الدراسي الجديد 1445 هـ، سيشهد افتتاح 95 مدرسة وروضة أطفال للبنين والبنات، لتصل نسبة المباني المدرسية الحكومية إلى 96%، فيما بلغ عدد المباني المستأجرة المستغنى عنها 92 مدرسة بعد تدشين وتشغيل المدارس الجديدة ليتم توفير أكثر من 30 مليون ريال التي كانت تمثل القيمة الإيجارية لتلك المباني سنوياً.
ونوّه إلى استفادة أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من المباني الجديدة، التي تشمل 47 روضة أطفال، و11 مدرسة للطفولة المبكرة، و17 مدرسة ابتدائية، و12 مدرسة متوسطة، و8 مدارس ثانوية.
ووقف "الزارع" ميدانياً على جاهزية المدارس حيث تفقّد المباني والتجهيزات المدرسية خلال جولته على عددٍ من المدارس واطّلع على خطط إدارات المدارس لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، وتجوّل على قاعات التدريب في المدارس والتقى المعلمين الملتحقين بالبرامج التدريبية خلال أسبوع العودة، وشارك خلال جولاته المعلمين في توزيع المقررات الدراسية على الطلاب.
ووجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، قيادات الإدارة والمكاتب والمشرفين والمشرفات بزيارات ميدانية لمتابعة انطلاقة العام الدراسي والانضباط المدرسي بعناصره كافة.
وأعلن المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، جاهزية الإدارات كافة لانطلاقة وبدء العام الدراسي الجديد؛ حيث يستعد أكثر من 63 ألف معلم ومعلمة لاستقبال الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت خطة تدريبية في أسبوع عودة المعلمين والمعلمات، حيث تضمنت الخطة 81 برنامجاً تدريبياً متنوعاً يشمل الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد وبرامج إدارة الإشراف التربوي ومنها مهام وأدوار الإشراف التربوي والأساليب الإشرافية والإشراف الالكتروني.
وأشار "الثميري"؛ إلى أن إدارات المدارس بدأت بتوزيع الكتب على الطلاب والطالبات في أسبوع عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية للمدارس، وقال إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جهّزت مقار لجان القبول في جميع مكاتب التعليم لاستقبال أولياء الأمور وإنهاء إجراءات القبول للطلاب والطالبات، منوّهاً بأن موعد الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحاً وبداية الحصة الأولى 6:30 صباحاً.
وخصّصت الإدارة هواتف إرشادية لاستقبال الاتصالات والاستفسارات لتهيئة الطلاب والطالبات لعودة المدارس في المراحل الدراسية كافة، ووضعت الإدارة خطة شاملة لاستقبال الطلاب والطالبات، وخاصة طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي.
وعملت الإدارة على تهيئة المقاصف المدرسية وحدّدت الاشتراطات الصحية لحفظ وتوزيع الأطعمة والمشروبات، كما أنهت الإدارة استعداداتها لتهيئة النقل المدرسي، وتحديد أعداد الطلاب والطالبات المسجلين والمستفيدين من خدمات النقل المدرسي.
يُذكر أن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض دشّن أخيراً الحملة الإعلامية لبداية العام الدراسي الجديد 1445هـ، بإنتاج ما يزيد على 50 مادة إعلامية خاصة ببدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم العام، وتهدف إلى نشر ثقافة الاستعداد والتهيئة لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي، وبث روح الحماس والدافعية للطلبة وأولياء الأمور، والتغطية الإعلامية لانطلاقة العام الدراسي، ورصد أبرز الاستعدادات للعام الجديد.
ولفت إلى أن محاور المحتوى الإعلامي للحملة تتضمن أعمال التهيئة والاستعداد، والتجهيزات المدرسية، والمبادرات والبرامج التطويرية، والمواكبة الإعلامية لانطلاقة العام الدراسي، ونشر ثقافة الاستعداد وتعزيز الدافعية والانضباط المدرسي، وتستعرض الحملة عدداً من الرسائل الاتصالية الخاصة بالمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور.