فيديو الإطاحة.. الضربات القوية تتواصل و"تجار السموم" يتساقطون تباعاً

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها ضبط مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية في جازان قاموا بترويج مادتي الحشيش و الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبطت بحوزتهم ذخيرة حية وأجهزة هواتف محمولة وأجهزة حاسب آلي.
وفي جدة تمّ القبض على 13 مقيماً من الجنسية الباكستانية ومقيمين من الجنسية السورية قاموا بسرقة 19 مركبة وتفكيك أجزائها وبيعها، وتم استرداد 9 منها كانت معدة للتشليح.
وفي القصيم، تمّ القبض على مقيمين من الجنسية السودانية ومقيمين من الجنسية المصرية واليمنية قاموا بترويج مادتي الحشيش و الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة.
ونجحت شرطة المدينة المنورة في ضبط مواطن قام بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" ومادة الحشيش.
وفي دومة الجندل تم القبض على مواطن قام بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضبطت بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة.
وأوضح حساب الأمن العام على تويتر أنه تم القبض في جدة على 5 مواطنين قاموا باتخاذ شقة سكنية وكراً لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدر و"الشبو" وضبط بحوزتهم مبلغ مالي.
وقبضت شرطة الرس على مقيم من الجنسية الباكستانية قام بتزوير الوثائق ورخص القيادة والمتاجرة بها، وآخر مخالف لنظام الإقامة ومتغيب عن العمل بإقامة مزورة.
وفي جازان تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضبط بحوزته مبلغ مالي.
وفي الشماسية تم ضبط مواطن قام باتخاذ إحدى الاستراحات وكراً له لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أجهزة اتصال وأسلحة نارية وبيضاء.