فيديو الإطاحة.. الضربات القوية تتواصل و"تجار السموم" يتساقطون تباعاً

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها ضبط مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية في جازان قاموا بترويج مادتي الحشيش و الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبطت بحوزتهم ذخيرة حية وأجهزة هواتف محمولة وأجهزة حاسب آلي.