محافظ الأحساء يرعى فعاليات الاحتفاء بيوم الطفل في جامعة الملك فيصل

رعى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، فعاليات الاحتفاء بيوم الطفل تحت شعار "طفولة واعية"، والذي تنظمه كلية التربية، ممثلةً في جامعة الملك فيصل، كمساهمة منها لدعم جهود المملكة العربية السعودية في رعاية الطفولة، وتعزيز دور محافظة الأحساء، التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أول مدينة سعودية "صديقة للطفولة"؛ لتنضم إلى عدد من مدن العالم.
وافتتح الأمير سعود المعرض المُصاحب للفعاليات، والذي اشتمل على مجموعة أركان تضم البحث العلمي، والألعاب، والتوجيه والإرشاد النفسي إلى جانب العيادة النفسية، واختبارات الذكاء، والمعرض الفني، بمعية رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى.
ويعكس افتتاح الأمير سعود بن طلال بن بدر لفعاليات الاحتفاء بيوم الطفل، العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ومنظمة اليونسيف، وحرص محافظة الأحساء على تحقيق أفضل سبل العيش للأطفال ورفاهيتهم.
وأوضح عميد كلية التربية الدكتور محمد بن عبداللطيف الملا: يضم الاحتفاء بيوم الطفل تنظيم ورش العمل وعدد من الأوراق العلمية المصاحبة للمعرض؛ بهدف توفير الفرص للمهتمين بمجالات الطفولة والتربية والتعليم من المعلمين والمهنيين والخبراء والطلبة، بالإضافة إلى إكسابهم المعارف والمهارات الجديدة التي تمكّنهم من تحسين الوضع الاجتماعي والثقافي والتعليمي في مجال الطفولة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.