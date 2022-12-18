محافظ الأحساء يرعى فعاليات الاحتفاء بيوم الطفل في جامعة الملك فيصل

رعى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم، فعاليات الاحتفاء بيوم الطفل تحت شعار "طفولة واعية"، والذي تنظمه كلية التربية، ممثلةً في جامعة الملك فيصل، كمساهمة منها لدعم جهود المملكة العربية السعودية في رعاية الطفولة، وتعزيز دور محافظة الأحساء، التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أول مدينة سعودية "صديقة للطفولة"؛ لتنضم إلى عدد من مدن العالم.