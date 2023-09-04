شاهد "معشوقات القبة السماوية لدى العرب" بالعين المجردة.. صورة يقربها "الزعاق"

وأوضح "الزعاق"، في فيديو عبر حسابه على "إكس" -"تويتر" سابقًا- أن كوكب الزهرة المسماة بنجمة الصبح، لا تشاهَد قاطعةً الأفق من الشرق للغرب كحال الأجرام السماوية الأخرى؛ لأنها تقع بيننا وبين الشمس، ولا تشاهَد إلا قبيل شروق الشمس شرقًا أو بُعَيد مغيبها غربًا.