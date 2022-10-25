"التجارة" تغلق مستودعين للغش في منتجات الإنارة في الرياض وجدة وتضبط أكثر من مليوني منتَج مخالف

وتؤكد وزارة "التجارة" على عدم التهاون في ضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري؛ حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.