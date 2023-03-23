"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 6 أطنان سلال غذائية في كوسوفو

من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 12 طنًّا من السلال الغذائية في مدينة غلازوية التابعة لمحافظة كولين بجمهورية بنين، استفاد منها 1.200 فرد، ضمن مشروع سلة إطعام الرمضانية في جمهورية بنين لعام 2023م.