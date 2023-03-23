"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 6 أطنان سلال غذائية في كوسوفو

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 6 أطنان و300 كيلو غرام من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة سكنداري بجمهورية كوسوفو ضمن مشروع سلة إطعام، استفاد منها 500 فرد بواقع 100 أسرة من الفئات الأكثر احتياجاً.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للعديد من الدول ذات الاحتياج حول العالم.
من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 12 طنًّا من السلال الغذائية في مدينة غلازوية التابعة لمحافظة كولين بجمهورية بنين، استفاد منها 1.200 فرد، ضمن مشروع سلة إطعام الرمضانية في جمهورية بنين لعام 2023م.
جاء ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.