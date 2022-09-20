"الخريف "يناقش تعزيز التعاون في التعدين مع مدير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

كما تطرق الطرفان لحجم ونوعية الثروات الطبيعية المتوفرة في المملكة والمقدرة بـ1.3 تريليون دولار، إضافة إلى بحث الفرص في عدد من المعادن مثل التيتانيوم والألمنيوم، وتعزيز التعاون في اكتشاف المعادن الأرضية النادرة.