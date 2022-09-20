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"الخريف "يناقش تعزيز التعاون في التعدين مع مدير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

استعرضا خطط السعودية الطموحة في تحقيق مستهدفات القطاع وفق رؤية 2030
بندر الخريف يجتمع مع ديفيد آبلغيت
بندر الخريف يجتمع مع ديفيد آبلغيت
واس
واس

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعاً مع مدير عام هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ديفيد آبلغيت، بحضور المدير التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن القرطاس، وذلك في مقر الهيئة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وجرى خلاله مناقشة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، واستعراض خطط المملكة الطموحة في تحقيق مستهدفات قطاع التعدين، وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

كما تطرق الطرفان لحجم ونوعية الثروات الطبيعية المتوفرة في المملكة والمقدرة بـ1.3 تريليون دولار، إضافة إلى بحث الفرص في عدد من المعادن مثل التيتانيوم والألمنيوم، وتعزيز التعاون في اكتشاف المعادن الأرضية النادرة.

وأشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بالعلاقة الطويلة التي تمتد لأكثر من (37 عاماً) بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، والإنجازات التي تحققت في مجالات المسح والتنقيب والتعدين، إضافة إلى تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين السعوديين.

رؤية المملكة 2030
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر الخريف
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
قطاع التعدين
مدير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
ديفيد آبلغيت

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