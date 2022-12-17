المعرض السعودي الإماراتي يفتتح نسخته الثانية في واجهة الرياض

وأكد "الراشد" أن نضج منتجات الأسر في البلدين منحها الفرصة لأن تصبح مشاريع تجارية يمكن تسويقها خارج الحدود، مثلما شاركت الأسر السعودية في الإمارات، واليوم تشارك الأسر الإمارتية في واجهة الرياض؛ مشيرًا إلى أن توسع برنامج دعم الأسر المنتجة مكّن 150 ألف أسرة سعودية من دخول سوق العمل بتمويل يصل إلى ملياريْ ريال، ودرّب وأهّل أكثر من 50 ألف أسرة في مدن المملكة كافة.