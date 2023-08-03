"الخريف" ومسؤولون ورجال أعمال يزورون "مهرجان فلفل شقراء ٣"… تنويه بحجم الجهود والفعاليات

قام عدد من المسؤولين ورجال الأعمال بزيارة لمهرجان فلفل شقراء الثالث والفعاليات المصاحبة له، وأبدوا سعادتهم بما رأوا من تنظيم وترتيب وإقبال كثيف لافت، من الزوار من جميع المناطق على المهرجان والفعاليات المصاحبة له.
وتفصيلاً، قام وكيل أمانة منطقة الرياض الدكتور عبدالرحمن الخريف وعضو الشورى السابق الدكتور إبراهيم محمد أبو عباة ووكيل محافظة حريملاء مسلط بن ناصر بن سعيدان، ورجل الأعمال مساعد بن محمد آل سيار بزيارة لمهرجان فلفل شقراء الثالث والفعاليات المصاحبة له، إذ تجولوا في صالة عرض الفلفل التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، واطلعوا على أركان البيع الخاصة بالمنتجين الزراعيين ، والمتاجر الزراعية ومتاجر الصناعة التحويلية من منتج الفلفل، وأركان الجهات الحكومية المشاركة .
وقاموا بجولة في ميدان الفعاليات المصاحبة شملت نقاط البيع المتنوعة وأركان الحرف الشعبية، والأسر المنتجة والمسرح والألعاب الترفيهية.
ومن جانبه قال عضو الشورى السابق الدكتور إبراهيم أبو عباة: سعدت بزيارة مهرجان فلفل شقراء في موسمه الثالث، وسرني ما رأيت وسمعت من بعض المسؤولين والمشاركين في المهرجان من مستوى رائع في التنظيم والترتيب وتنوع الفعاليات والمعروضات والإقبال الكثيف اللافت على المهرجان من داخل المحافظة وخارجها، إذ قابلت أناسًا قدموا من المنطقة الغربية والشرقية، إضافة إلى المحافظات الأخرى القريبة والبعيدة من محافظة شقراء ".
وأضاف: "أصبح فلفل شقراء من خلال هذا المهرجان السنوي علامة متميزة لهذه المحافظة ومزارعيها لما يتميز به من جودة وطعم وحجم وقوام".
وتابع: "ما كان لهذا المهرجان أن يحقق كل هذا النجاح والإقبال لولا توفيق الله أولًا ثم ما يوليه محافظ شقراء عادل البواردي من عناية واهتمام ومتابعة ، كما أن تعاون الجهات والهيئة الحكومية ذات العلاقة قد أسهم بشكل كبير في إنجاح المهرجان".
وواصل: "المحافظة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والبلدية والغرفة التجارة والمستشفى والتعليم وجامعة شقراء وغيرها، كل هذه الهيئات كانت حاضرة وبقوة في الميدان برجالها ومشاركاتها وعروضها".
وأردف: "قابلت نخبة من الرجال المسؤولين الموجودين في أرض المهرجان يتابعون العمل بكل همة ورغبة واخلاص، إذ قابلت الدكتور عبدالله المترك والمهندس بندر الشيباني والمهندس محمد أباحسين والأستاذ نايف المطيري، وغيرهم من الإخوة والاخوات الذين كانوا في استقبال الضيوف وفي خدمتهم بكل بشاشة ورحابة صدر.
فيما شارك رجل الأعمال مساعد بن محمد آل سيار في المزاد الخيري لفلفل شقراء وحقق أعلى سعر في المزاد بشراء صندوق فلفل بقيمة ( 4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال لصالح إحدى الجهات الخيرية بالمحافظة .
وقال آل سيار: "تشرفت بزيارة المهرجان وسعدت كثيراً بهذه الزيارة الكريمة، حيث شاهدت حسن الاستقبال، وعرض مبيعات المزارعين والأسر المنتجة".
وأضاف قائلاً: في الحقيقة المهرجان في هذا العام أفضل بكثير من العام الماضي في الترتيب، والصدى الإعلامي الكبير، فالجميع يتحدث عن المهرجان ومحتواه الجميل، وهذا ليس بغريب فكل منطقة في هذه البلاد الغالية - ولله الحمد- تزهو بمنتجاتها الخاصة وهو ما يعنى أن لدينا اكتفاء ذاتيًا كبيرًا".
وتابع: "رؤية 2030م تحتم علينا التوجه نحو هذا الاكتفاء والتميّز، من خلال تنوع المنتجات التي تزخر بها كل مدينة ومنطقة بالمملكة.