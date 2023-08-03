"الخريف" ومسؤولون ورجال أعمال يزورون "مهرجان فلفل شقراء ٣"… تنويه بحجم الجهود والفعاليات

ومن جانبه قال عضو الشورى السابق الدكتور إبراهيم أبو عباة: سعدت بزيارة مهرجان فلفل شقراء في موسمه الثالث، وسرني ما رأيت وسمعت من بعض المسؤولين والمشاركين في المهرجان من مستوى رائع في التنظيم والترتيب وتنوع الفعاليات والمعروضات والإقبال الكثيف اللافت على المهرجان من داخل المحافظة وخارجها، إذ قابلت أناسًا قدموا من المنطقة الغربية والشرقية، إضافة إلى المحافظات الأخرى القريبة والبعيدة من محافظة شقراء ".