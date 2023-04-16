استئصال ورم من الركبة بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد لشاب القدرة على المشي والحركة الطبيعية

وتابع الدكتور مصطفى: على الفور اتُّخِذ القرار بالتدخل الجراحي لإنهاء معاناة المريض، وكان هناك خياران إما إزالة الورم ببتر الساق فوق الورم، أو إزالة الورم فقط مع إضافة عظم جديد مكانه حتى يتسنى للمريض استعادة القدرة على الحركة والمشي، وقرر الفريق الطبي بقيادة الدكتور مصطفى بن عزيز المجازفة واختيار حل إزالة الورم فقط مع الحفاظ على ساق المريض؛ خصوصًا وأن الفحص الذي خضع له بواسطة MRI وكذلك C.T-SCAN أثبتا أن الورم لم ينتشر في باقي الجسم.