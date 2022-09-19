أمطار غزيرة وأكل رمان ووداع للؤلؤ.. "الحصيني" ينصح: غداً "طالع الزبرة"!

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن من خصائصه -طالع الزبرة- أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًّا نسبياً وسطه، مشيراً إلى أنه في الزبرة يتساوى الليل والنهار ويُرى نجم سهيل بالبصر، ويستمر صرام النخيل، ويكثر جذاذه ويطيب فيه أكل الرمان، ويستمر فيه غرس النخيل، وزراعة الخضار، وفيه هجرة القماري والمطر في أغلبه غزير إذا ما قدّر الله فيه مطر.