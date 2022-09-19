أمطار غزيرة وأكل رمان ووداع للؤلؤ.. "الحصيني" ينصح: غداً "طالع الزبرة"!

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن غداً الثلاثاء هو بداية طالع الزبرة؛ النجم الثالث من سهيل والنجم الثاني من الخريف، مشيراً إلى أن أيامه 13 يوماً، وفي بداية موسم الزبرة يكون فصل الخريف فلكياً في النصف الشمالي من الأرض الذي يستمر مدة ثلاثة أشهر مع تعامد الشمس ظاهريًّا قادمة من شمال السماء متجهة نحو الجنوب على خط الاستواء.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن من خصائصه -طالع الزبرة- أن يبرد الليل، ويتلطف الجو في أول النهار، مع بقاء الجو حارًّا نسبياً وسطه، مشيراً إلى أنه في الزبرة يتساوى الليل والنهار ويُرى نجم سهيل بالبصر، ويستمر صرام النخيل، ويكثر جذاذه ويطيب فيه أكل الرمان، ويستمر فيه غرس النخيل، وزراعة الخضار، وفيه هجرة القماري والمطر في أغلبه غزير إذا ما قدّر الله فيه مطر.
وأضاف: "ينصح فيها بكثرة سقي المزروعات، خاصة النخيل استعداداً للثمرة المقبلة، وينصح أثناءها بعدم النوم تحت أديم السماء، وينصح بتخفيف مؤشر البرودة في المكيف ليلاً خوفاً من نزلات البرد، ويستعد البحارة لختام موسم الغوص لاستخراج اللؤلؤ، ويوافق بداية الزبرة حالة ممطرة على المرتفعات الغربية والجنوبية".