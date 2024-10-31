أمير الشرقية يسلم 55 سيارة لـ"بناء" ضمن مشروع "تاكسي"

وقال: إن المشروع حقق نجاحات وقصصًا من التأثير الحقيقي؛ حيث تجاوز عدد السيارات به حتى الآن أكثر من 270 سيارة، كما استطاع أكثر من 120 طالبًا وطالبة الحصول على درجة البكالوريوس وإنهاء الدراسة الجامعية، وكان للسيارة دور فاعل ومؤثر في تحسين تحصيلهم الدراسي والوصول إلى آمالهم بفضل الله، ثم دعم أمير المنطقة الشرقية؛ حيث إن هذا الأثر الاجتماعي لم يكن ليحدث لولا وجود شركاء مخلصين وداعمين ملتزمين.