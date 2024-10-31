أمير الشرقية يسلم 55 سيارة لـ"بناء" ضمن مشروع "تاكسي"

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة، اليوم الخميس، حفل تسليم 55 سيارة لمستفيدي جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية من الأيتام والأرامل.
جاء ذلك ضمن مشروع "تاكسي" الذي أطلقته الجمعية لتلبية احتياجات وتطلعات مستفيديها لخلق فرص عمل جيدة وحياة كريمة تحقق أثرًا إيجابيًا على اليتيم وأسرته من خلال امتلاك سيارة بدعم ومشاركة من شركات القطاع الخاص.
بدأ الاحتفال بعرض ﻣﺮﺋﻲ ﻋﻦ ﻓﻮز ﻣﺸﺮوع "ﺗﺎﻛﺴﻲ" ﺑﺠﺎﺋﺰة "ﺳﺘﻴﻔﻲ" اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، كما تم استعراض فيديو حول "قصة نجاح" المشروع وتطوراته.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية "بناء" عبدالله الخالدي، خلال كلمته، أن مشروع "تاكسي" انطلق برؤية واضحة وأهداف سامية، وأثره اليوم أصبح ملموسًا في حياة أبنائنا الأيتام.
وأشار إلى أن المشروع أسهم في توفير الوقت والجهد؛ ما عزز حضور الطلاب الأيتام للجامعة وانتظامهم الأكاديمي، كما منحهم شعورًا بالاستقلالية والثقة.
ولفت إلى أن هذه المبادرة ليست مجرد وسيلة نقل، بل خطوة نحو حياة أفضل، وأمل في مستقبل أكثر إشراقًا.
وقال: إن المشروع حقق نجاحات وقصصًا من التأثير الحقيقي؛ حيث تجاوز عدد السيارات به حتى الآن أكثر من 270 سيارة، كما استطاع أكثر من 120 طالبًا وطالبة الحصول على درجة البكالوريوس وإنهاء الدراسة الجامعية، وكان للسيارة دور فاعل ومؤثر في تحسين تحصيلهم الدراسي والوصول إلى آمالهم بفضل الله، ثم دعم أمير المنطقة الشرقية؛ حيث إن هذا الأثر الاجتماعي لم يكن ليحدث لولا وجود شركاء مخلصين وداعمين ملتزمين.
وأوضح أن متوسط العائد الشهري لكل سيارة في المشروع بلغ 4 آلاف ريال، كما بلغ متوسط دخل المستفيدين شهريًا من المشروع 1,080,000 ريال.
فيما بلغ متوسط الدخل السنوي 12,960,000 ريال، وبلغت قيمة محفظة المشروع "السيارات" 18,900,000، كما بلغت نسبة العائد السنوي على الاستثمار 68.5 %.
ورفع "الخالدي" الشكر لأمير المنطقة الشرقية على دعمه للجمعية، ولهذا المشروع الذي ساهم في بناء مستقبل الأيتام.