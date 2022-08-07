استعدادًا للسباق النهائي.. "ابن جلوي" يتفقد ميدان سباق الهجن بالطائف

ويأتي ذلك استعدادًا للسباق النهائي حيث اطمأن الأمير فهد على حسن التنظيم، وتوفير كل الخدمات للمشاركين والجمهور لإظهار هذا الحدث العالمي بالشكل الذي يليق به ضمن المهرجانات الرياضية وخصوصًا أنه يحمل اسم سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه- الداعم الأول لهذه الرياضة العريقة.