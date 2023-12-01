إمام المسجد النبوي: الألم يُوقظ من الغفلة ويعرف بالنعمة ويرشد الحيران

وبيّن "الثبيتي" أن الألم يوقظ من الغفلة، ويعرّف بالنعمة، ويرشد الحيران، رحمة من الله قد تغيب عنا حكمتها؛ فكم من ألم مرض عضال غير مجرى الحياة، وكم من ألم نبه وأرشد إلى مرض صامت ينخر في الجسم وصاحبه لا يدري، مرارة الألم تذيقك حلاوة الصحة وطعم الراحة وأنس العافية؛ فالألم نعمة تستحق الشكر، ومهما امتد فإنه زائل، ومهما طال فإنه ماض، ومهما اشتدت حرارته فإنه إلى أفول، ويعقبه فرج وخير وتمكين؛ يوسف عليه السلام تآمر إخوته عليه، وألقوه في الجبّ، وراودته امرأة العزيز، وكادت له النسوة، ودخل السجن، ثم أعقب سنينَ المعاناة نصر وتمكين وعز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكر به الماكرون في كل خطوة من خطوات حياته، وكاد له الكائدون في كل مرحلة من مراحل سيرته؛ حتى قال: "أوذيت في الله وما يؤذى أحد"، فماذا كان بعد؟ لقد ذهب المكر وأهله، والكيد وجنده، إلى مزبلة التاريخ، وتلاشى، وبقيت دعوته ورسالته وأمته يزهو بريقها، ويمتد إشعاعها، ويتعاظم أثرها، وتشتد جذورها.