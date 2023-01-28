أمير مكة يفتتح "حي حراء الثقافي".. وجهة سياحية جديدة بالعاصمة المقدسة

يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، حي حراء الثقافي، الذي يعد وجهة سياحية وثقافية، تهدف إلى إثراء تجربة الزوار وضيوف الرحمن.
ويحتوي المشروع على مركز لاستقبال الزوار، ومعرض الوحي الذي يحكي قصة الوحي، ومتحف القرآن الكريم الذي يُعرّف بالقرآن الكريم بأسلوب العرض المتحفي، ويحوي مجموعة من أنفس المخطوطات القرآنية، والعديد من المكونات الثقافية والسياحية الجاذبة للسكان والزوار من الحجاج والمعتمرين.
ويقع المشروع على مساحة تفوق 67 ألف متر مربع في منطقة جبل النور، ويحتوي على العديد من المكونات الثقافية والسياحية الجاذبة للسكان والزوار من الحجاج والمعتمرين.