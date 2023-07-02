سيكون أقرب إلى الأرض.. "فلكية جدة": أول قمر عملاق لعام 2023.. اليوم

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنه سيتم رصد القمر البدر لشهر ذي الحجة بسماء الوطن العربي اليوم الاثنين، الذي يمثل القمر العملاق الأول هذه السنة؛ إذ سيكون أقرب قليلاً إلى الأرض من المعتاد؛ ما سيجعل حجمه الظاهري أكبر، وإضاءته أكثر إشراقًا.
وتفصيلاً، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة أن القمر العملاق وصفٌ يُطلق على القمر، سواء في الاقتران أو البدر، عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومترًا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية "القمر الحضيض"، ويقصد بذلك أن القمر في أقرب مسافة من الأرض. وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 361.934 كيلومترًا.
وبيَّن "أبو زاهرة" أن القمر سيصل لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة الـ02:38 بعد الظهر بتوقيت مكة، الـ11:38 صباحًا، وسيكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.
وأشار إلى أن القمر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس، مفيدًا بأنه سيكون مكتسيًا لونًا برتقاليًّا نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه، وتتشتت ألوان الطيف الأزرق، ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد، وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء.
ولفت أبو زاهرة النظر إلى أن القمر البدر سيكون حجمه الظاهري أكبر بنسبة 5.8٪، وإضاءته أعلى بنسبة 12.8٪ مقارنة بالقمر البدر العادي؛ لذلك فإن معظم الناس لن يلاحظوا اختلافًا بين البدر العملاق والأقمار البدر الأخرى. وحتى اختلاف إضاءته يمكن تشتيته بسهولة بواسطة الغيوم أو أضواء الشوارع.
يُشار إلى أن هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر مقارنة ببقية التضاريس التي تبدو مسطحة، وتكون ظلالها قصيرة جدًّا؛ لأن وجه القمر في نور الشمس بالكامل.