خطيب الحرم المكي: المتقون هم أسعد الناس وأعقلهم بما جاءهم من البينات والهدى

ونوه في خطبته بأن مما يبسط مدلول هذا ويوضحه: أن يعلم المرء أن الله تعالى قد اتصف بصفات الكمال، وأنه -كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله-: "يجازي عبده بحسب هذه الصفات؛ فهو رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من عباده الستر، وعفو يحب من عباده من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي، رفيق يحب الرفق، حليم يحب الحلم، بر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، قابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، ولذا فهو يجازي عبده بحسب هذه الصفات وجودا وعدما؛ فمن عفا عفي عنه، ومن غفر غفر له، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه". ومن هذا الإحسان - التيسير على المعسر إما بإنظاره إلى ميسرة، وإما بالحط عنه، كما جاء في الحديث: "ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة". أخرجه مسلم في صحيحه. وعلى العبد أن يجمع إلى ذلك: التضرع إلى خالقه ودعائه بما كان يدعوه به الصفوة من خلقه؛ كدعاء موسى -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام-: ﴿رب اشرح لي صدري * ويسر لي أمري * واحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي﴾، وكذلك دعاء نبيه -صلى الله عليه وسلم- الذي كان يدعو به عند تعسر الأمور، وذلك قوله: "اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً"، ملتزما في ذلك آداب الدعاء وسننه، من إخلاص لله، ومتابعة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وابتداء بحمده سبحانه والثناء عليه، والصلاة والسلام على نبيه -صلى الله عليه وسلم-، واستقبال للقبلة، وإلحاح في الدعاء، وعدم الاستعجال فيه بأن يقول: دعوت فلم يستجب لي، ومع سؤال الله وحده دون سواه، واعتراف بالذنب، وإقرار بالنعمة، وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، أو بعمل صالح سلف له، أو بدعاء رجل صالح حي حاضر، ورفع اليدين، والوضوء إن تيسر، وإطابة مطعمه بأكل الحلال الطيب واجتناب الحرام الخبيث، واجتناب الاعتداء في الدعاء بأن لا يدعو بإثم، ولا بقطيعة رحم، وبأن لا يدعو على نفسه ولا على أهله أو ماله أو ولده، وبعدم رفع الصوت فوق المعتاد وفوق الحاجة.