كل المخاوف تلاشت على وقع منظومة الخدمات.. حاجة فلسطينية: أعيش أجمل لحظات عمري

جلوسها على كرسي متحرك لم يمنعها من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، الذي أوجبه الله على المستطيع من عباده، وكانت الحاجة الفلسطينية تخشى في الوقت نفسه أن يؤثر الكرسي المتحرك في تحركاتها وانتقالاتها بين المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.