دوريات المجاهدين في الشرقية تضبط مقيمين لاستغلالهما الرواسب

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية مقيمَيْن من الجنسية اليمنية مخالفَيْن لنظام البيئة؛ لاستغلالهما الرواسب، يعملان على آليتين تُستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة.
وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
من ناحية أخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلاله الرواسب دون ترخيص بمنطقة تبوك.
وأوضحت أنه تم ضبط معدَّتين تُستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليهما مقيم من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.