جامعة المؤسس الأولى في المملكة بمجال تعزيز الصحة النفسية

حصلت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلةً في مركز الإرشاد الجامعي بعمادة شؤون الطلاب على المركز الأول وفق التقييم السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية على مستوى الجامعات السعودية.
وحققت الجامعة أعلى نسبة على مستوى الجامعات السعودية في جميع معايير التقييم السنوي، وهي بناء الشخصية المتوازنة للطالب الجامعي، تعزيز مفاهيم الصحة النفسية، ومركز العناية بالطالب، ومبادرات مجتمعية في مجال الصحة النفسية، والنشاط العلمي والبحثي في مجال الصحة النفسية، والاهتمام بعوامل الخطورة داخل البيئة الجامعية.
من ناحيته، أشاد عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد بهذا الإنجاز والذي يسجل باسم الجامعة ويبرهن على الاهتمام والحرص على تقديم أفضل الخدمات والاستشارات النفسية والاجتماعية لطلبة الجامعة.
ولفت إلى أن مركز الإرشاد الجامعي لديه جهود متميزة خلال العام الدراسي بفضل وجود نخبة من المختصين في المجال النفسي والاجتماعي، وقدم لجميع منسوبي المركز الشكر الجزيل، متمنيًا لهم دوام التوفيق.
من جانبه، قال المشرف على مركز الإرشاد الجامعي الدكتور صلحي الفقيه: المركز يسعى إلى تقديم خدمات إرشادية واستشارات للطلبة بالجامعة بما يساهم في تنمية مهاراتها وصقل قدراتها للتكيف مع الحياة الجامعية ومتطلبات النجاح الأكاديمي، ودعم الخدمات الإرشادية ببرامج تنموية ووقائية وعلاجية بما يحقق تكامل الخدمات الإرشادية ويرتقي بها للأمثل، وتحقيق الوصول النموذجي لأكبر شريحة من الطالبات الجامعيات بما يساهم في إبراز الدور الفعال للمركز.