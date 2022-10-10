جامعة المؤسس الأولى في المملكة بمجال تعزيز الصحة النفسية

وحققت الجامعة أعلى نسبة على مستوى الجامعات السعودية في جميع معايير التقييم السنوي، وهي بناء الشخصية المتوازنة للطالب الجامعي، تعزيز مفاهيم الصحة النفسية، ومركز العناية بالطالب، ومبادرات مجتمعية في مجال الصحة النفسية، والنشاط العلمي والبحثي في مجال الصحة النفسية، والاهتمام بعوامل الخطورة داخل البيئة الجامعية.