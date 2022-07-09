حجاج يشيدون بخدمات "الصحة": مستشفياتكم متقدمة واهتمامكم بنا يفوق الوصف

عبّر عدد من ضيوف الرحمن عن سعادتهم باستكمال مناسك الحج، رغم تعرضهم لأزمات صحية بعد وصولهم للمشاعر المقدسة؛ نتيجة للجهد الذي بذلوه قبل موسم الحج وعناء السفر.
وقدّم الحجاج شكرهم لحكومتنا الرشيدة، على ما توليه من اهتمام ورعاية لحجاج بيت الله الحرام، مشيدين بالخدمات التي تقدمها "الصحة" للمرضى وعنايتها بهم.
يعبر الحاج مدقاش أودين عن فرحته بنجاح عملية القلب المفتوح التي خضع لها في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، مشيراً إلى أنه تعرض للأزمة القلبية، وكاد يفقد حياته، لولا عناية الله سبحانه وتعالى، ثم سرعة التدخل الطبي، ومهارة كوادر "الصحة" وجودة الخدمات الطبية التي تقدمها للمرضى.
الحاجة الصومالية حليمة محمد البالغة من العمر 59 عاماً، رفعت شكرها للحكومة السعودية على ما وجدته من رعاية واهتمام في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، حيث أدخلت للمدينة؛ لمعاناتها من أزمة قلبية، وخضعت لتدخلات طبية أسهمت بفضل الله في علاجها.
الحاج التركي صادق نياز البالغ من العمر 50 عاماً، تعرض لذبحة صدرية، واستقرت حالته بفضل الله تعالى، ثم بعد تدخلات طبية ورعاية داخل مستشفى النور التخصصي.
وأشاد الحاج التركي بالرعاية والاهتمام الذي وجده داخل مستشفى النور التخصصي، مشيداً بالخدمات الصحية، ومقدماً شكره للكوادر الصحية على اهتمامها بحالته.