حجاج يشيدون بخدمات "الصحة": مستشفياتكم متقدمة واهتمامكم بنا يفوق الوصف

يعبر الحاج مدقاش أودين عن فرحته بنجاح عملية القلب المفتوح التي خضع لها في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، مشيراً إلى أنه تعرض للأزمة القلبية، وكاد يفقد حياته، لولا عناية الله سبحانه وتعالى، ثم سرعة التدخل الطبي، ومهارة كوادر "الصحة" وجودة الخدمات الطبية التي تقدمها للمرضى.