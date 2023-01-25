مذكرة تفاهم بين "روش السعودية" و "الحرس الوطني"

شاركت شركة "روش" العربية السعودية المحدودة، في "قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023"، التي انطلقت، اليوم، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، و بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني ، و معالي وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ، و معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ، ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي ، وذلك بتنظيم وزارة الحرس الوطني ممثلة في الشؤون الصحية، في الفترة 25 - 26 يناير 2023م، في فندق هيلتون الرياض.