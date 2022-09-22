رؤساء جمعيات إسلامية ودعاة إندونيسيون يقدمون التهاني للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

وتفصيلاً، حملت التهاني تقديم التهنئة للقيادة الرشيدة ولعموم الشعب السعودي بهذه الذكرى العزيزة ليست على قلوب السعوديين فحسب بل على كل مسلم بالعالم إيماناً وعرفاناً بما شهدته الجزيرة العربية من تحول وتقدم في ظل التوحيد الذي قاده الملك المؤسس - رحمه الله- منوهين بجهود القيادة الرشيدة في إكمال مسيرة التنمية المستدامة والعطاء.