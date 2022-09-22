رؤساء جمعيات إسلامية ودعاة إندونيسيون يقدمون التهاني للقيادة بمناسبة اليوم الوطني

تلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية إندونيسيا التهاني والعبارات الصادقة من دعاة ورؤساء جمعيات ومؤسسات إسلامية بذكرى اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، رفعوا خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - بهذه الذكرى الغالية.
وتفصيلاً، حملت التهاني تقديم التهنئة للقيادة الرشيدة ولعموم الشعب السعودي بهذه الذكرى العزيزة ليست على قلوب السعوديين فحسب بل على كل مسلم بالعالم إيماناً وعرفاناً بما شهدته الجزيرة العربية من تحول وتقدم في ظل التوحيد الذي قاده الملك المؤسس - رحمه الله- منوهين بجهود القيادة الرشيدة في إكمال مسيرة التنمية المستدامة والعطاء.