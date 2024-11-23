8 بالقريات.. تعرَّف على أعلى وأدنى درجة حرارة مسجّلة بمدن المملكة اليوم

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، وعسير والباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.