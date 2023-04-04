العلا.. 2.3 مليون شجرة تمور تنتج 90 ألف طن والبرني أشهر أنواعها

وكان لمحصول نخيل التمر مكانة كبيرة عند الحضارات التي استوطنت العلا، حيث كانت سلعة يتم المقايضة بها بالسلع الأخرى، لقضاء الحوائج والديون باعتبارها كنزاً ثميناً، ووجدت عدداً من النقوش على شكل أشجار النخيل في جبل عكمة، إضافة إلى ذلك كشفت الحفريات الأخيرة للمدافن النبطية في الحِجر عن قلادات التمر، مما يُؤكّد أهمية دور نخيل التمر في الحضارات القديمة.