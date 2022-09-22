قيادة البحرين تهنئ الملك وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 92

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية.