17 مركزاً للطوارئ قدمت خدمات صحية وإسعافية للحجاج في "الجمرات"

يشار إلى أن مراكز الطوارئ في منشأة الجمرات، التي تواصل خدماتها لضيوف الرحمن حتى نهاية أيام التشريق، جهزتها "الصحة" بأحدث الأجهزة الطبية، ويتوفر بها 120 سريراً، فيما تم دعمها بمراوح التبريد للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.