مجموعة stc تطلع أبطال منتخب العلوم والهندسة على أحدث تقنياتها الرقمية
رحبت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، بأبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في المقر الرئيسي بالرياض، مؤخراً. وأطلع مسؤولو المجموعة الوفد الزائر على أحدث التقنيات الرقمية، التي تتميز المجموعة بتقديمها من خلال الشركات التابعة لها، ضمن العديد من حقول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والواقع الافتراضي والمعزز، والتطبيقات المختلفة لتلك التقنيات المتقدمة، وغيرها. وتأتي هذه الاستضافة في إطار دعم المجموعة للمواهب الوطنية وامتداداً لشراكتها للعام الثاني على التوالي مع المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، إلى جانب الاحتفاء بإنجازاته العالمية.
ويتألف المنتخب السعودي للعلوم والهندسة من 35 طالباً وطالبة في مراحل التعليم العام، الذين حققوا المركز الثاني عالمياً ضمن معرض "ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة" (آيسف 2023)، الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية بين 13 و19 مايو الماضي، حيث حصدوا 23 جائزة رئيسية و4 جوائز خاصة. ويعد المعرض أكبر منافسة علمية على مستوى العالم، تضم نحو 70 دولة، في حقول البحث العلمي والابتكار والتقنية للمراحل ما قبل الجامعية. وشاركت المملكة في منافسات آيسف 2023 ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم.
وتضمنت الجولة التعريفية نقاشات تفاعلية بين أبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ومسؤولي مختلف الأقسام في المجموعة والشركات التابعة لها، إلى جانب تقديم شرح وافي لدور stc الرائد في تعزيز التمكين الرقمي لمختلف القطاعات السعودية، الحكومية والخاصة.
وتهدف استضافة أبطال منتخب العلوم والهندسة ضمن مساهمة المجموعة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتحول نحو مجتمع رقمي مستدام، ذلك عبر التمكين الرقمي للمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد. كما تأتي ضمن جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات في نشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع.