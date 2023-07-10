مجموعة stc تطلع أبطال منتخب العلوم والهندسة على أحدث تقنياتها الرقمية

رحبت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، بأبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في المقر الرئيسي بالرياض، مؤخراً. وأطلع مسؤولو المجموعة الوفد الزائر على أحدث التقنيات الرقمية، التي تتميز المجموعة بتقديمها من خلال الشركات التابعة لها، ضمن العديد من حقول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والواقع الافتراضي والمعزز، والتطبيقات المختلفة لتلك التقنيات المتقدمة، وغيرها. وتأتي هذه الاستضافة في إطار دعم المجموعة للمواهب الوطنية وامتداداً لشراكتها للعام الثاني على التوالي مع المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، إلى جانب الاحتفاء بإنجازاته العالمية.