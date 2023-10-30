بـ 2.595 كادرًا بشريًا.. أمانة جدة تباشر رشّ تجمعات مياه الأمطار في نطاق 16 بلدية فرعية

وبيّنت الأمانة أن أعمال الرش تجري خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مستخدمةً مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، وتنقسم ما بين رش بالضغط العالي، الرذاذ، والضباب، من خلال العمالة الميدانية وفرق المكافحة المنزلية، التي تم توزيعها على مختلف المواقع المستهدفة، كما تم تخصيص فرق لمعالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.