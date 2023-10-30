بـ 2.595 كادرًا بشريًا.. أمانة جدة تباشر رشّ تجمعات مياه الأمطار في نطاق 16 بلدية فرعية

باشرت أمانة محافظة جدة، أعمال رش أماكن تجمعات المياه بنطاق 16 بلدية فرعية، بعد الحالة المطرية التي شهدتها مدينة جدة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، من خلال فرق المكافحة الحشرية، التي تعمل على الوصول إلى مستوى إصحاح بيئي يشمل الحد من الآفات المهددة للصحة العامة.
وأوضحت الأمانة أن جهود المكافحة ضد تواجد الحشرات مستمرة بشكل يومي وفق خطة تغطي جميع أحياء محافظة جدة.
ويشارك في تنفيذ الخطة 2.595 من الكوادر البشرية، و1.395 معدة وآلية، و512 سيارة، حيث تم تقسيم عمل الفرق الميدانية إلى 3 قطاعات، تشمل "قطاع الشمال، وقطاع الوسط وقطاع الجنوب".
وبيّنت الأمانة أن أعمال الرش تجري خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مستخدمةً مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، وتنقسم ما بين رش بالضغط العالي، الرذاذ، والضباب، من خلال العمالة الميدانية وفرق المكافحة المنزلية، التي تم توزيعها على مختلف المواقع المستهدفة، كما تم تخصيص فرق لمعالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.