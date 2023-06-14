"الحج والزيارة": وصول أكثر من 585 ألف حاج إلى المدينة المنورة

كشفت لجنة الحج والزيارة أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس الأربعاء بلغ عددهم 585932 حاجًّا من جنسيات عدة، قَدِموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.
وتفصيلاً، أوضحت لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة في إحصائية لها أن إجمالي الوصول أمس الأربعاء بلغ 28531 حاجًّا، وصل منهم 25267 حاجًّا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 105 رحلات، بينما استقبل مركز الهجرة 80 رحلة، تقل 2882 حاجًّا، واستقبل مركز حجاج البر 10 رحلات، تقل 382 حاجًّا.
وفيما يخص عمليات المغادرة أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين أمس في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بلغ 471051 حاجًّا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس 114830 حاجًّا من جنسيات مختلفة، فيما بلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 38٪، في حين استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 25801 حاج.