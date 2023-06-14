"الحج والزيارة": وصول أكثر من 585 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وتفصيلاً، أوضحت لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة في إحصائية لها أن إجمالي الوصول أمس الأربعاء بلغ 28531 حاجًّا، وصل منهم 25267 حاجًّا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 105 رحلات، بينما استقبل مركز الهجرة 80 رحلة، تقل 2882 حاجًّا، واستقبل مركز حجاج البر 10 رحلات، تقل 382 حاجًّا.