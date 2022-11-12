خلال أسبوع.. ضبط 16493 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 9 / 4 / 1444هـ؛ الموافق 3 / 11 / 2022م حتى 15 / 4 / 1444هـ؛ الموافق 9 / 11 / 2022م، عن ضبط (16493) مخالفًا، منهم (9441) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4580) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2472) مخالفًا لنظام العمل.