"طبية" جامعة الملك سعود تُنقذ حياة مقيم اخترق جسدَه 3 أسياخ من الحديد

وبيّنت أن السيخ الأول اخترق الجزء الأيمن من منطقة الفخذ بمحاذاة الشريان والوريد الفخذي الفرعي والأساسي مع منطقة البطن بمحاذاة الشرايين الحرقفية الكبرى، وصولًا إلى شرايين الكلية اليمنى، واستقر بمحاذاة الاثني عشر نتج عنه إصابة طفيفة في الاثني عشر؛ مشيرة إلى أن صور الأشعة أوضحت أن السيخ الثاني اخترق منطقة البطن السفلى تحت السرة؛ مما أدى إلى إصابة الأمعاء الدقيقة في أربع مناطق، واستقر في الجزء العلوي من المعدة بعد اختراق الجدار الخلفي والأمامي للمعدة، أما السيخ الثالث فقد تَبين أنه اخترق الحوض من الجهة اليسرى؛ مما أدى إلى كسر مضاعف في تلك الجهة من الحوض واستقر بمحاذاة العمود الفقري دون اختراقه ولله الحمد.