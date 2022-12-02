"الكليلي".. الصقر الأسرع بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حتى الآن

وكشف مالك الصقر "الكليلي" برغش المنصوري، أن سر نجاح مشاركاته في المهرجان كل عام، يكمن في الجد والاجتهاد والاهتمام بهواية الصقارة، ومنحها المزيد من الوقت والجهد والمال، بداية من شراء الطير ومرورًا بتربيته، إلى المشاركة في السباق.