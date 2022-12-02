"الكليلي".. الصقر الأسرع بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حتى الآن

نجح الصقر "الكليلي" رغم شدة المنافسة ومشاركة مئات الصقور في مسابقة الملواح "400 متر" في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ في أن يحافظ على الصدارة حتى الآن، كأسرع صقر.
وبعد مرور 5 أيام على المهرجان، لم تكسر أي من الصقور المشاركة حاجز الـ16.841 ثانية، الوقت الذي قطعه الصقر الكليلي، خلال اليوم الخامس للمهرجان في شوط "جير بيور قرناس محترفين سعوديين".
وكشف مالك الصقر "الكليلي" برغش المنصوري، أن سر نجاح مشاركاته في المهرجان كل عام، يكمن في الجد والاجتهاد والاهتمام بهواية الصقارة، ومنحها المزيد من الوقت والجهد والمال، بداية من شراء الطير ومرورًا بتربيته، إلى المشاركة في السباق.
يشار إلى أن في نسخة العام الماضي من المهرجان، حقق الصقر "الكليلي" في شوط "جير بيور قرناس محترفين"، المركز الأول بزمن قدره 16.391 ثانية.